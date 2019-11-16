الكشف عن تغييرات أمنية جديدة في ساحة الخلاني

2019/11/16 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن تطورات أمنية جديدة في ساحة الخلاني، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز أن "انسحاباً تكتيكياً حدث صباح اليوم، من قبل الفرقة 11 التي كانت متواجدة في بناية موقف سيارات السنك، وكذلك لواء الرد السريع الذي كان يمسك ساحة الخلاني".

وأضاف المصدر أن "الذي يمسك المنطقة الان هو فوج طوارئ بغداد العاشر، حيث يتمركز مقابل مبنى أمانة بغداد".

وافاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان مساء الجمعة بانفجار اربع عبوات صوتية قرب ساحة الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر والشهود ان اربع عبوات صوتية انفجرت بوقت متزامن قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

واضافوا ان القوات الامنية لا تزال تواصل اطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب ساحة الخلاني.

وسقط قتيل واصيب العشرات بجروح في عمليات كر وفر بين المحتجين والقوات الامنية عصر الجمعة، في ساحة الخلاني وسط بغداد، بعد ان اسقط المتظاهرون كتلاً كونكريتية تؤدي الى جسر السنك.





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