2019/11/16 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا في البصرة: محتجون يمنعون شاحنات من الدخول الى ميناء ام قصر ومفاوضات تجري معهم الان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 10:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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