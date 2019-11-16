بالصور.. المتظاهرون يسيطرون على الحاجز الأول والثاني لجسر السنك

2019/11/16 | 11:05

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين سيطروا على الحاجز الأول والثاني لجسر السنك وسط بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين سيطروا على الحاجز الأول والثاني لجسر السنك، بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب منه".

وأضاف أن "المتظاهرين قاموا بتنظيف الشوارع، ووجهوا نداءات إلى اصحاب المحال القريبة من الساحة بإعادة افتتاح محلاتهم".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني ،السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بأن قوات مكافحة الشغب انسحبت إلى منتصف جسر السنك وسط إستمرار إطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " المتظاهرين أجبروا قوات مكافحة الشغب على الانسحاب إلى وسط جسر السنك"، مشيراً إلى "استمرار إطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه ساحة الخلاني".

وأضاف أن "المتظاهرين سيتوجهون إلى غلق جسر الأحرار أيضاً".

وأشار إلى "اندلاع حريق في احد المحال التجارية وامتد الى غيره في السوق "، لافتاً إلى أن "الدفاع المدني باشر بعملية الاطفاء بعد توجيه عدة نداءات اليه من قبل المحتجين الذين يتهمون شرطة مكافحة الشغب بافتعال الحريق اثناء انسحابهم".

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