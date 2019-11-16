الدفاع المدني: اخماد حريق السنك بمشاركة 6 فرق

2019/11/16 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني من اخماد حريق نشب داخل بناية متخذة كمخزن ومحال في منطقة السنك وسط بغداد بمشاركة 6 فرق إطفاء.

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