2019/11/16 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشرات يواصلون الاعتصام أمام بوابة ميناء أم قصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 11:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات يواصلون الاعتصام أمام بوابة ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات يواصلون الاعتصام أمام بوابة ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).