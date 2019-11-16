سلام عبود - المرجعيّة بين الصمت والكلام

2019/11/16 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_عبود اليوم، الجمعة، الخامس عشر من تشرين الثاني، بعد مرور أربعين يوماً على سقوط أوّل شهيد عراقيّ على يد السلطة القاتلة، وبعد خمس خطب جمعويّة للمرجعيّة، اتسمت بالموازنة بين القاتل والقتيل، وبالبلاغة اللفظيّة والتوريات، نطقت المرجعيّة.أقول نطقت، لأنّها قالت شيئاً مفيداً يمكن سماعه والإصغاء إليه.العقل يقول أنْ تنطق لهو خير من أن تسكت أو تتوارى خلف البلاغة الإنشائيّة، الخطابيّة.وهذه نقطة إيجابيّة ي......

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