2019/11/16 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في عدد من محافظات الضفة الغربية ، بما فيها القدس المحتلة وتضيق عليهم وتمارس بحقهم سياسة تطهير عرقي وتجرف اراضيهم وتصادرها لصالح مشاريع التوسع ، التي لا تتوقف في المستوطنات .كما يواصل المستوطنون في ظل حماية كاملة من قوات الاحتلال استفزازاتهم واعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون ويمارسون في وضح النهار سياسة سطو لصو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مديحه الأعرج - غانتس ونتنياهو يتنافسان ، أيهما اكثر استعدادا لضم الأغوار الفلسطينية الى دولة اسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مديحه الأعرج - غانتس ونتنياهو يتنافسان ، أيهما اكثر استعدادا لضم الأغوار الفلسطينية الى دولة اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).