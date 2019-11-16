/موازين نيوز/ تنشر اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

2019/11/16 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر /موازين نيوز/، السبت، اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي

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