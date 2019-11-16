دولة القانون لـ

2019/11/16 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلن ائتلاف دولة القانون، عن وجود جهات تريد اثارة الفتنة بين المتظاهرين والحكومة عن طريق احداث اعمال الشغب والتفجيرات.

وقالت عضو الائتلاف عالية

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