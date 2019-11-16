رسالة إيران الى العالم.. الوحدة الإسلامية مفتاح الحل لجميع مشاكل المسلمين

2019/11/16 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قد يرى البعض ان الجمهورية الاسلامية في ايران تسبح اليوم عكس التيار الجارف ، تيار الانبطاح امام الهيمنة الامريكية ، وتيار التطبيع مع

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