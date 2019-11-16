روحاني: أبناؤنا ضحوا بأرواحهم في العراق.. هذا سبب تأثيرنا في المنطقة

2019/11/16 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن ما تطلبه بلاده في المنطقة هو “الإخاء والوحدة بين المسلمين” لافتا إلى أن كون المرء فارسيا أو عربيا ليس امتيازا على حد تعبيره.

وأضاف روحاني في كلمة على هامش مؤتمر الوحدة الاسلامية وسفراء الدول الإسلامية، “إننا لا نريد السلطة والاستيلاء على أراضي الآخرين ولا نريد إنشاء الامبراطورية، ميزتنا الرئيسية تتمثل في اتباعنا نهج النبي الأكرم صل الله عليه واله وسلم فكل ما نريده هو الأخوة والوحدة بين المسلمين”.

وتابع روحاني مؤكدا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “نفوذنا وتأثيرنا في المنطقة ليس بسبب قوتنا وقدراتنا العسكرية والعلمية وموقعنا الجغرافي الاستراتيجي، بل ان نفوذنا وتأثيرنا هو بسبب تأثير الثورة واستقطاب القلوب..



واليوم فإن الشعوب في العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن تشعر بعلاقة وثيقة مع إيران، فذلك بسبب الرسالة الكبرى للثورة الاسلامية التي تمضي في مسار النبي صل الله عليه وسلم”.

وأردف “نفوذنا بالمنطقة بسبب دعوة الثورة الإسلامية التي استجلبت القلوب..



أبنائنا حضروا في العراق وسوريا كمستشارين وضحوا بأرواحهم لمحاربة الارهاب إلى جانب الشعبين العراقي والسوري وأينما حضر أبنائنا سواء في العراق وسوريا أو لبنان، كان معيارهم الرئيسي حرية الإنسان ومن وجهة نظرهم، إن المسلم والمسيحي واليهودي والقوميات التركية والعربية والكوردية سواسية”.

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