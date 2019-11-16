2019/11/16 | 11:35

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الدعوة: نتطلع إلى التعاون الجاد مع القوى والتيارات السياسية لإخراج العراق من محنته الراهنة

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت حركة عصائب اهل الحق، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بياناً بخصوص قناتين وصفتهما بـ "المشجعة على العنف" مؤكدين أنهم سيستخدمون الوسائل القانونية لمقاضاتهما.

وذكرت الحركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حركة

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بيانا جديدا بشأن الاحداث التي رافقت الاحتجاجات في بغداد والمحافظات، مبينة أنها تراقب وتوثق الأحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات لل

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين سيطروا على الحاجز الأول والثاني لجسر السنك وسط بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين سيطروا على الحاجز الأول والثاني لجسر السنك، بعد انسحاب قوات م

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