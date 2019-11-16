مراسلتنا: خروج تظاهرات في مدن إيرانية احتجاجاً على رفع أسعار الوقود

2019/11/16 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مراسلتنا اليوم السبت، بخروج تظاهرات في مدن إيرانية احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

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