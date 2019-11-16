العراق: فتح طريق ساحة الطيران- الخلاني امام حركة السير

2019/11/16 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعادة فتح طريق ساحة الطيران –الخلاني، فيما وجهت مناشدة للمتظاهرين....

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