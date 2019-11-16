محمد الحنفي - هو الحب... لا غيره... يحضر في ذكرى الشهيد المهدي...

2019/11/16 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي عجبت...وما لي لا أعجب...كيف لا أحب...الشهيد المهدي؟...كيف لا أحب إحياء ذكرى...اختطاف الشهيد المهدي؟...الضحى...بكل ما عنده...بالجسد...الصار مجهول المصير...منذ تسع وعشرين...من أكتوبر...في خمس وستين...من القرن العشرين...كيف لا أتعلق...بالشهيد المهدي؟...كيف لا أحرص...على إحياء...ذكرى الشهيد المهدي؟...كيف أتقوى...بفكر الشهي......

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