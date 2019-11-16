نعيم العبودي يكشف لـ

2019/11/16 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، القوى السياسية اجمع التأكيد على عدة نقاط لاعادة الثقة بين الشعب والطبقة السياسية.

وقال العبودي

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