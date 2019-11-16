2019/11/16 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

شهدت بلدة خانصور في قضاء سنجار اليوم السبت، تظاهرة منددة بالاعتداءات التركية المتكررة على قضاء سنجار والعدوان الذي تشنه تركيا برفقة بقايا

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