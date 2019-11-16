مؤتمر امني عشائري لمناقشة احداث ابي صيدا في ديالى

2019/11/16 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بعقد مؤتمر أمني عشائري في ناحية ابي صيدا لمناقشة أحداث الناحية الأخيرة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"ناحية ابي صيدا شهدت عقد مؤتمر بين قادة الأمن وعدد من شيوخ العشائر والوجهاء لمناقشة الاحداث الأخيرة وحاصة تجدد الاشتباكات والتوترات بين الحين والآخر".

وأضاف أن"المؤتمر شدد على ضرورة الهدوء والاستقرار والتعاون من أجل منع حدوث أية أعمال عنف قد تساهم بوقوع ضحايا وتوتر الأوضاع الأمنية".

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى أفاد، صباح اليوم، بعودة الهدوء الى ناحية ابي صيدا بعد اشتباكات ونزاع مسلح حدث الليلة الماضية

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