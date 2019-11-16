حقوق الانسان تعلق على التفجيرات التي استهدفت المتظاهرين ليلة أمس في ساحة التحرير

2019/11/16 | 12:06

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بغداد اليوم- بغداد

ادانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، التفجير الذي أستهدف المتظاهرين السلميين في ساحه التحرير ليلة امس 15 تشرين الثاني 2019، وتسبب بسقوط شهيد واحد واصابة (19) متظاهرا.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تعتبر هذا الفعل بمثابه تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا" على سلمية التظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة"، مبينا أن "المفوضية حذرت منذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات عبر بياناتها وتصريحاتها ولقاءاتها الرسمية مع القادة الامنيين من وقوع هكذا حوادث".

وأضاف البيان أن "المفوضية طالبت بمخاطبات رسمية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات التظاهر، واقترحت عدد من الحلول منها ان تكون هنالك نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الأمنية والمتظاهرين ".

وجددت المفوضية، بحسب البيان " مطالبتها للأجهزة الامنية بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين مناطق تواجدهم في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها والحفاظ على حياتهم ".

بغداد اليوم-بغداد

أعرب حزب الدعوة الإسلامية، السبت (16 تشرين الثاني 2019) عن تطلعه إلى التعاون الجاد مع القوى والتيارات السياسية لإخراج العراق من محنته الراهنة.

وذكر بيان للمكتب السياسي للحزب، تلقته (بغداد اليوم): "كنا ولا زلنا نعمل من اجل

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت حركة عصائب اهل الحق، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بياناً بخصوص قناتين وصفتهما بـ "المشجعة على العنف" مؤكدين أنهم سيستخدمون الوسائل القانونية لمقاضاتهما.

وذكرت الحركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حركة

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بيانا جديدا بشأن الاحداث التي رافقت الاحتجاجات في بغداد والمحافظات، مبينة أنها تراقب وتوثق الأحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات لل

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