2019/11/16 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اختارت الجمعية العمومية لنادي بايرن ميونخ الألماني، هيربيرت هاينر رئيسًا للنادي البافاري خلفًا لأولي هونيس، الذي انتهت مدته بصفة رسمية، أمس الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. تعيين رئيس جديد لبايرن ميونخ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. تعيين رئيس جديد لبايرن ميونخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).