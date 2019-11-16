حقوق الانسان: انفجار التحرير تسبب باستشهاد واصابة 20 شخصاً

2019/11/16 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، التفجير الذي أستهدف المتظاهرين في ساحة التحرير ليلة أمس وتسبب بسقوط شهيد واحد وإصابة 19 متظاهراً وسط بغداد.

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