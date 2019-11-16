سيبيريا تتسبب بموجة برد في كوردستان

2019/11/16 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان اقليم كوردستان سيتعرض لموجة من البرد خلال الايام المقبلة.

وقالت المديرية في بيان لها ان الاجواء في اقليم كوردستان، ستتغير خلال الايام المقبلة نتيجة تاثير مرتفع جوي قادم من سيبريا.

وأضاف البيان ان درجات الحرارة ستنخفض بنحو (3-5) درجة مئوية، اما في المناطق الجبلية ستنخفض الى تحت الصفر.

واوضح ان سرعة الرياح في بعض المناطق ستصل الى اكثر من 35 كم وخاصة في مدينة السليمانية ومنطقة كرميان.

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