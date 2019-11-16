مفوضية: تفجير ساحة التحرير أودى بعشرين قتيلاً وجريحاً

2019/11/16 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير ليلة امس الجمعة، وتسبب بسقوط قتيل واحد واصابة 19 متظاهراً.

وعدت المفوضية في بيان ورد لشفق نيوز "هذا الفعل بمثابه تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية التظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة".

واضاف البيان "حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان منذ اليوم الاول لأنطلاق التظاهرات عبر بياناتها وتصريحاتها ولقاءاتها الرسمية مع القادة الامنيين من وقوع هكذا حوادث، وطالبت بمخاطبات رسمية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات التظاهر، واقترحت عدداً من الحلول منها ان تكون هنالك نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الأمنية والمتظاهرين ".

وتابع "مرة أخرى تجدد المفوضية العليا لحقوق الانسان مطالبتها للاجهزة الامنية بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين مناطق تواجدهم في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها والحفاظ على حياتهم ".

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