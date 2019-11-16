الصحة تعلن اولويات عملها في المرحلتين الحالية والمقبلة

2019/11/16 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي، اليوم السبت، ان المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق تتطلب جهودا استثنائية وعملا دؤوبا وخاصة في المجال الصحي والبيئي.

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