2019/11/16 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور...



تعرف على (الجبل الثاني) للمتظاهرين وسط بغداد

اخبار مباشرة

بالصور...



تعرف على (الجبل الثاني) للمتظاهرين وسط بغداد

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور... تعرف على (الجبل الثاني) للمتظاهرين وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور... تعرف على (الجبل الثاني) للمتظاهرين وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).