محتجون يعتزمون غلق منفذين حدوديين

2019/11/16 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن متظاهرين في محافظة البصرة يعتزمون غلق منفذين حدوديين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان محتجين من قضاء شط العرب قاموا باغلاق منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران.

واضاف ان هناك محاولات لإغلاق منفذ سفوان الحدودي أيضاً، موضحا ان المحتجين يسعون للضغط على الحكومتين المحلية والمركزية لاجل تلبية مطالباتهم.

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