الزراعة تعلن الاكتفاء الذاتي لسبعة عشر محصولاً نباتياً وتمنع أستيرادها

2019/11/16 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، الاكتفاء الذاتي لسبعة عشر محصولاً نباتياً لوفرتها محلياً، مشددةً على منع أستيرادها لوفرتها.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النابف في بيان تلقت “الصباح الجديد”، بأن “الوزارة ونتيجة للدعم الذي قدمته للفلاحين والمزارعين سواء كان بالمستلزمات الزراعية (بذور واسمدة ومبيدات وتقانات حديثة) من جانب، وحماية المنتج المحلي ...

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