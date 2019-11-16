العلي بك تناقش مع وزيرين خليجيين التطورات التربوية والثقافية

2019/11/16 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد ناقشت وزيرة التربية سها العلي بك، اليوم السبت، مع وزير التعليم والتربية السعودي حمد بن محمد ال الشيخ ووزيرة الثقافة الاماراتية نوره الكعبي التطورات التربوية والثقافية العالمية لمواكبة العالم.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “العلي بك التقت بوزير التعليم والتربية السعودي حمد بن محمد ال الشيخ ...

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