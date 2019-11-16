الإعلان عن رئيس بايرن ميونخ الجديد

2019/11/16 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع اختيار الجمعية العمومية لبايرن ميونخ، على رئيس النادي البافاري الجديد، خلفًا لأولي هونيس، الذي انتهت مدته بصفة رسمية، أمس الجمعة.

وأعلن النادي البافاري عبر موقعه

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