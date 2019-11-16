مواطنون يطالبون عبر

2019/11/16 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-البصرة

طالب مواطنون في محافظة البصرة، باعادة ترميم تمثال الشاعر بدر شاكر السياب بعد تعرضه لاضرار .

وقال امجد سلام لـ"العهد نيوز" اليوم السبت، ان "الجهات

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