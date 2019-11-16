عصام شعبان حسن - العمالة غير المنتظمة: تهميش قيمة العمل والإنسان

2019/11/16 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_شعبان_حسن تشكل ظاهرة اتساع العمالة غير المنتظمة كنمط من أنماط العمل، أحد محددات حالة الاقتصاد، فهي تؤشر على عدم قدرته على استيعاب العمالة، وإخفاق السياسات الاقتصادية في خلق فرص توظيف مستقرة نسبيا، ذات ظروف عادلة، بالإضافة إلى أن انخفاض الطلب على العمالة في القطاعين العام والخاص، يعني زيادة جيش العاطلين، مما يقلل من عدالة ظروف وشروط العمل، فتزيد ساعات عمل المشتغلين وتقل أجورهم عما يستحقونه فعليا، وإذا اعترضو......

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