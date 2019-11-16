عصام شعبان حسن - عن أبطال التغيير العربي وبطلاته

2019/11/16 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_شعبان_حسن مشهد لافت، هذا الفيض من البطولات الذي نشاهده بشكل مباشر، خلال يوميات تتراكم لتصنع فصولا متلاحقة من الحراك الاحتجاجي في الوطن العربي وبلدان أخرى.كنا نقرأ أو تُحكى لنا حكايات الأبطال البواسل، الفدائيين في مصر وفلسطين، والمجاهدين في الجزائر والمقاومة في لبنان، وغيرها من وقائع تاريخية، أبطالها مناضلون، نخب سياسية وأبطال شعبيون يواجهون قوى الاستعمار والنظم الديكتاتورية، أصبحوا رموزا تدرّس، تتناولها ال......

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