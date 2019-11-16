تحذيرات من برودة وامطار غزيرة غداً الاحد

2019/11/16 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر متنبئ جوي، السبت، من اجواء باردة وامطار غزيرة في مناطق بالعراق وبعض الدول المجاورة.

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