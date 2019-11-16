الدفاع تدعو خريجي الجامعات من الاختصاصات الهندسية لمراجعتها

2019/11/16 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت وزارة الدفاع خريجي الجامعات من الاختصاصات الهندسية، السبت، إلى مراجعتها.

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