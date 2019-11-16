2019/11/16 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أعلن محافظ مدينة سيرجان سقوط جرحى جراء إطلاق الرصاص على محتجين حاولوا إضرام النيران في مستودعات النفط أمس الجمعة في المدينة.

ولفت المحافظ إلى أن الملثمين كانوا يحملون أسلحة بيضاء وأسلحة نارية هاجموا مستودعات النفط ما اضطر الشرطة إلى إطلاق النار في الهواء.

من جهتها أفادت وكالة "أ ف ب" الفرنسية في خبر عاجل بمقتل شخص خلال تظاهرات مدينة سيرجان.

بغداد اليوم-متابعة

تجددت الاحتجاجات في إيران، السبت، على رفع أسعار الوقود، بعد يوم شهد مظاهرات حاشدة في العاصمة طهران وعدة مدن أخرى.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن عدة مدن إيرانية شهدت تجدد الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود بنحو 3 أضعاف ما كا

بغداد اليوم-متابعة

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عفوا عن ضابطين بالجيش الأمريكي متهمين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة في بيان له :" دونالد ترامب وقع اليوم مرسوما بالعفو عن الملازم أول في الجيش كلينت لورا

بغداد اليوم- متابعة

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، الحبيب الجملي رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء خبر التكليف في بيان مصحوب بصور أجواء قرار التكليف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والحبيب الجملي، نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على موقع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سقوط جرحى جراء إطلاق الرصاص الحي ضد محتجي الوقود في مدينة سيرجان الإيرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سقوط جرحى جراء إطلاق الرصاص الحي ضد محتجي الوقود في مدينة سيرجان الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).