مراسلنا: موجة ثلوج خريفية تجتاح طهران وعدة مدن في إيران

2019/11/16 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاحت موجة ثلوج خريفية بعض المناطق في شمال وشمال غرب ايران و العاصمة طهران.

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