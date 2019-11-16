وزير النفط الإيراني: قرار تعديل سعر البنزين لصالح ذوي الدخل المحدود

2019/11/16 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، أن قرار تعديل سعر البنزين سيصب بمصلحة ذوي الدخل المحدود من الطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع ولن تصرف عائدته لغير ذلك.

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