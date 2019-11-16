مسلحون مجهولون يغتالون ناشطاً مدنياً في بغداد

2019/11/16 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بقيام مسلحين مجهولين باغتيال الناشط المدني عدنان رستم، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان مسلحين مجهولين امطروا الناشط المدني عدنان رستم بعدد من الاطلاقات في منطقة الحرية، غربي العاصمة بغداد.

واضاف المصدر ان ذوي رستم، تسلموا جثمانه من الطب العدلي في بغداد، صباح اليوم السبت.

يشار الى ان مسلحين مجهولين اغتالوا في تشرين الأول الماضي الناشط المدني حسين عادل وزوجته سارة، بعد ان اقتحموا شقتهما وسط مدينة البصرة.

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