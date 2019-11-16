حقوق الانسان: تفجير التحرير تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية التظاهر

2019/11/16 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، ان تفجير التحرير تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية التظاهرات.

وقالت المفوضية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انها "تدين التفجير الذي أستهدف المتظاهرين السلميين في ساحه التحرير ليلة امس 15 تشرين الثاني ٢٠١٩ وتسبب بسقوط شهيد واحد وأصابة (١٩) متظاهر ".

واضاف البيان ان "المفوضية تعتبر هذا الفعل بمثابه تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية التظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة".

واشارت ان "المفوضية العليا لحقوق الانسان حذرت منذ اليوم الاول لأنطلاق التظاهرات عبر بياناتها وتصريحاتها ولقاءاتها الرسمية مع القادة الامنيين من وقوع هكذا حوادث، وطالبت بمخاطبات رسمية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات التظاهر، واقترحت عدد من الحلول منها ان تكون هنالك نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان الاجهزة الامنية بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين مناطق تواجدهم في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها والحفاظ على حياتهم.

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