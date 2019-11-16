ليوث الرافدين يلاقون رديف نادي قطر وديا

2019/11/16 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يلتقي ليوث الرافدين، اليوم السبت، رديف نادي قطر القطري في الساعة السابعة مساءً على ملعب سحيم بن حمد ، في مباراة ودية ضمن المعسكر التدريبي المقام في الدوحة استعداداً لتصفيات اسيا للشباب التي ستقام في سلطنة عمان يوم ٢٠ من الشهر الجاري.

وقال مدرب المنتخب ، قحطان جثير في تصريحات للمركز الاعلامي في اتحاد الكرة ، تابعتها "الغد برس "، جاء فيها "خضنا مباريات ودية مع اندية الدوري الممتاز قبل الوصول الى قطر ، للوقوف على جاهزية اللاعبين، والاطمئنان على جاهزية الركائز الاساسية دون ارهاقهم ، قبل المشاركة في تصفيات اسيا للشباب".

وأشار جثير الى ، ان "التصفيات صعبة جداً بوجود منتخبات اعدت بشكل جيد من خلال خوضها العديد من المباريات الودية ، وابرزهم المنتخب العماني والكويتي، حيث استمرت معسكراتهما في اسيا واوربا على مدى اشهر متواصلة ، ومع ذلك سنسعى الى ان نظهر بصورة مشرفة لرفع راية الله اكبر في المحافل الدولية والاسيوية".

يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الاولى لتصفيات اسيا للشباب إلى جانب عمان والكويت وفلسطين وباكستان.

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