البلداوي: التعاون النيابي ضروري لإنهاء الفساد

2019/11/16 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الانباء التي تحدثت عن حل تحالف البناء, واكد البلداوي الاستمرار بالعمل ضمن تحالف الفتح، إضافة الى وجود تعاون كبير مع الأطراف السنية ولا صحة لانتهاء التحالف مطلقا.

كما أكد البلداوي ان التعاون النيابي في الأيام المقبلة ضروري لإنهاء الفساد واعادة ترتيب العملية السياسية الجديدة بالكامل، مشيرا الى أن الجلسة المقبلة ستشهد التصويت على قانون التقاعد وقانون الغاء الامتيازات للرئاسات الثلاث.

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