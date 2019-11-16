مدير ناحية البغدادي لـ

2019/11/16 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ،اليوم السبت، عن تخصيص ميزانية مالية من قبل صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة لإعادة اعمار

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