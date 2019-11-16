المنافذ: منفذ الشلامجة يعمل بصورة طبيعية وتم توقف حركة المسافرين فقط

2019/11/16 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

اعلنت هيئة المنتافذ الحدودية، ان منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية امام حركة التبادل التجاري.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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