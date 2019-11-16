المنافذ الحدودية تصدر بياناً بشأن الحركة التجارية في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

2019/11/16 | 13:39

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيأة المنافذ الحدودية، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن الحركة التجارية في منفذ الش...





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