أفنان القاسم - مراسيم ملكية 30

2019/11/16 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم "سماءٌ بلا مطرسحابٌ فوق الشجرساقا أنثى نهدا أربعينية فنجانُ قهوتي لفافةُ تبغيمراهقةٌ ثانيةعالمُ ما بعد الحرب الثانية تتدفق الينابيع بنفس الوقتهذه هي معضلة العالمتتدفق الينابيع بنفس الوقتهذا من منظوري خلاص العالمليكن الجدار هو الحصارليكن عندي الجدار هو الاستمرارفي زورقي كل ياقوت العالمزورقي المليءُ خَرَقَ الحصارزورقي جِنِّيٌ من نار......

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