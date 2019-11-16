التربية تُحدد ضوابط دوام الانتساب للعام الحالي

2019/11/16 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة التربية جملة من الضوابط التي تنظم قبول الطلبة بالانتساب للعام الدراسي 2019 – 2020 .

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