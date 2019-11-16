وفاة نجل عميد المنبر الحسيني الشيخ احمد الوائلي

2019/11/16 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجفافاد مراسل “كلكامش برس ” في محافظة النجف ، بوفاة نجل الشيخ احمد الوائلي ، مشيرا الى ان جثمانه سيشيع اليوم السبت عصرا ، من حسينية ال النجار في حي الحنانه لتقام الفاتحه في نفس الحسينيه يومي الاحد والاثنين .

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