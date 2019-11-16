هاكوبيان تُغني للثورة العراقية.. شاهد بالفيديو

2019/11/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أصدرت الفنانة العراقية، سيتا هاكوبيان، أغنية وطنية جديدة للثورة العراقية، بعد غياب دام لسنوات عن الفن والغناء.

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