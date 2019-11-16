المنافذ الحدودية: منفذ الشلامجة يعمل بصورة طبيعية امام حركة التبادل التجاري فقط

2019/11/16 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم السبت، ان منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية امام حركة التبادل التجاري فقط.

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