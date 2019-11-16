الداخلية تعلن مقتل قياديين من داعش في كركوك

2019/11/16 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مقتل قياديين من تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان ورد لشفق نيوز ان "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من تعقب ورصد تحركات عناصر داعش الارهابية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك التي يختبئون بها في احدى القرى الزراعية".

واضاف البيان "نجحت القوة في قتل اثنين من القيادات الارهابية وتدمير وكرهم وضبط المواد الموجوده بداخله، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك واستخبارات الشرطة الاتحادية".

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